Polizei Warendorf / Ennigerloh - Hecke gerät durch Abflämmen ...

Ennigerloh - Hecke gerät durch Abflämmen des Unkrauts in Brand

Warendorf - Am 28.08.18, gegen 16:00 Uhr kam es in Ennigerloh auf der Georg-Friedrich-Händel-Straße zu einem Brand. Eine 36-jährige Ennigerloherin entfernte auf dem Gehweg vor ihrem Haus Unkraut mit einem Abflammgerät. Bei den Arbeiten geriet die hauseigene Hecke in Brand. Durch den Brand wurde ebenfalls das Haus an Fenstern, Rolläden und der Dachvertäfelung beschädigt. Ein übergreifen des Brandes auf ein anliegendes Trafohäuschen der Stadt Ennigerloh, sowie auf das Nachbargebäude konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr Ennigerloh verhindert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im 6-stelligen Eurobereich. Personen wurden nicht verletzt.

