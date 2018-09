Polizei Warendorf / Ennigerloh. Körperverletzungen beschäftigen ...

Ennigerloh. Körperverletzungen beschäftigen die Polizei

Warendorf - In der Nacht zu Sonntag, 23.09.2018, ereigneten sich mehrere Schlägereien im Stadtgebiet von Ennigerloh. Am Samstag, 22.09.2018, gegen 23.00 Uhr, kam es auf der Elmstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher. Da sich die Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahren auch während der Sachverhaltsklärung vor Ort aggressiv verhielten, forderten die Beamten Unterstützung an. Nach deren Eintreffen erteilten die Beamten den Jugendlichen Platzverweise. Die Ermittlungen dauern an. Der Gast einer Gaststätte auf der Clemens-August-Straße geriet um 01.55 Uhr mit einem unbekannten in Streit. Dieser schubste den Gast zur Seite, so dass dieser zu Boden fiel und mit dem Kopf gegen einen Heizkörper schlug. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Um 03.50 Uhr wurde die Polizei erneut zur Clemens-August-Straße gerufen. Hier hatten vor einer Gaststätte kurz zuvor mehrere Personen auf einen 35-jährigen Mann eingeschlagen. Als Zeugen hinzukamen flüchteten die Unbekannten.

