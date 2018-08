Polizei Warendorf / Ennigerloh. L793, Köntrup/Zum Hohen Kreuz, ...

Ennigerloh. L793, Köntrup/Zum Hohen Kreuz, PKW-Fahrerin bei Alleinunfall verletzt

Warendorf - Am Samstag, 25.08.2018, gegen 15:05 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Oelde mit ihrem PKW die L793 aus Richtung Oelde kommend in Richtung Ostenfelde. In einer Linkskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen, prallte gegen zwei Verkehrszeichen, überschlug sich und kam auf einem Acker zum Stillstand. Rettungskräfte brachten die leicht Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5.400 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Landstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

