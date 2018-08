Polizei Warendorf / Ennigerloh. Ladendieb verfolgt

Ennigerloh. Ladendieb verfolgt

Warendorf - Am Samstag, 18.08.2018, gegen 16.00 Uhr, verfolgten Zeugen einen Tatverdächtigen nach einem Ladendiebstahl in Ennigerloh.

Während zwei Tatverdächtige vor einem Discounter am Bürgermeister-Frisch-Platz standen, befand sich eine weitere Person im Geschäft. Hier öffnete der Mann einen ungesicherten Rollkäfig mit Zigaretten. Der Tatverdächtige entnahm einige Schachteln und flüchtete aus dem Laden in Richtung Neubeckumer Straße. Die beiden Mittäter flüchteten in die gleiche Richtung. Ein Zeuge beobachtete, wie sich das Trio an der Vellerner Straße austauschte und dann trennte. Ein Zeuge folgte dem eigentlichen Täter und konnte ihn festhalten. Hierbei handelt es sich um einen 18-jährigen Ennigerloher, der kein Diebesgut mehr bei sich hatte. Die Fahndung nach den beiden Mittätern, die möglicherweise die Beute hatten verlief negativ. Die Ermittlungen zu den beiden Männern dauern noch an.

Einer der beiden Flüchtigen ist etwa 1,85 Meter groß, südländischen Typs, trug eine lange dunkle Hose, ein dunkelgraues T-Shirt, eine dunkle Basecap und hatte einen großen dunklen Rucksack bei sich. Zu der zweiten Person kann lediglich gesagt werden, dass sie dunkle Kleidung trug.

Zeugen, die die Flüchtigen beobachtet haben oder Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

