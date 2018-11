Polizei Warendorf / Ennigerloh. Mann zeigte sich in ...

Ennigerloh. Mann zeigte sich in schamverletzender Weise

Warendorf - Am Freitag, 16.11.2018, beobachtete eine 29-Jährige gegen 8.45 Uhr einen Mann an der Ostenfelder Straße in Ennigerloh, der sich in schamverletzender Weise zeigte. Der Unbekannte stand einige Meter vor der Einmündung Ludgerusstraße.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, circa 25 bis 30 Jahre alt,hat eine normale Statur, kurze blonde Haare und eine helle Haut. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

