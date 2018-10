Polizei Warendorf / Ennigerloh-Ostenfelde. Zeuge meldete ...

Ennigerloh-Ostenfelde. Zeuge meldete auffällige Fahrweise

Warendorf - Am Sonntag, 7.10.2018, meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 18.40 Uhr ein Fahrzeug mit einer auffälligen Fahrweise zwischen Oelde und Ostenfelde. Der Fahrzeugführer sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und mit geringer Geschwindigkeit auf der Landstraße unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle des Tatverdächtigen an einer Wohnung in Ostenfelde stellten die Beamten fest, dass dieser alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Einsatzkräfte ließen dem 49-Jährigen eine Blutprobe entenehmern, stellten seinen Führerschein sicher und erhoben eine Sicherheitsleistung von dem Rumänen.

