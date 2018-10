Polizei Warendorf / Ennigerloh - Radfahrerin bei Verkehrsunfall ...

Ennigerloh - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf - Auf der Oelder Straße in Ennigerloh kam es am 18.10.18, gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine eine junge Frau leicht verletzt wurde. Eine 49-jährige Ennigerloherin fuhr mit einem Mercedes auf der Oelder Straße in Richtung Ennigerloh. In Höhe der Fischteiche, befand sich eine 17-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin ließ einen, vor der Oelderin, fahrenden PKW passieren. Dann setzte sie an, nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes der 49-jährigen. Durch die Kollision wurde die 17-jährige Ennigerloherin leicht verletzt.

