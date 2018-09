Polizei Warendorf / Ennigerloh. Skoda Octavia beschädigt und ...

Ennigerloh. Skoda Octavia beschädigt und geflohen

Warendorf - Am Mittwoch, den 05.09.2018, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf der Königsberger Straße geparkten Skoda Octavia. Der Pkw eines 35-jährigen Berliners wies Kratzer an der linken Fahrzeugseite auf. Möglicherweise kommt ein Radfahrer als Verursacher in Frage. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von 9.00 Uhr bis 16.55 Uhr eingegrenzt werden. Der Sachschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw