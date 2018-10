Polizei Warendorf / Ennigerloh-Westkirchen - Einbruch in ...

Ennigerloh-Westkirchen - Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf - In der Zeit vom 20.10.2018, zwischen 21.20 - 22.55 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Lange Breede in Ennigerloh-Westkirchen ein. Der/die Täter entwendeten einen Tresor aus dem Gebäude. Die Höhe des Diebesgutes ist zur Zeit noch unbekannt.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

