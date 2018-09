Polizei Warendorf / Everswinkel. Eine Schwerverletzte bei ...

Everswinkel. Eine Schwerverletzte bei Kollision zwischen Pkw und Traktor

Warendorf - Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Autofahrerin ereignete sich am Freitag, den 21.09.2018, um 18.30 Uhr, auf der Kreisstraße 20 zwischen Everswinkel und Hoetmar. Eine 30-jährige Hoetmarerin befuhr mit ihrem Pkw die K20 in Richtung Hoetmar. Bei dem Versuch, mehrere Fahrzeuge zu überholen, kollidierte sie mit dem Traktor eines 31-jährigen Telgters. Dieser hatte beabsichtigt, mit seinem Fahrzeug samt Anhänger nach links in die Zufahrt Mehringen 18 abzubiegen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 30-Jährige schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste eine Spezialfirma die Unfallstelle reinigen. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die K20 voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungswagen waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Everswinkel sowie ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw