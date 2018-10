Polizei Warendorf / Everswinkel. Rettungshubschrauber nach ...

Everswinkel. Rettungshubschrauber nach Alleinunfall mit Radfahrerin im Einsatz

Warendorf - Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin ereignete sich am Donnerstag, den 11.10.2018, gegen 11.35 Uhr, in Everswinkel. Eine 62-jährige Frau aus Everswinkel befuhr die Kreisstraße 19 in Richtung Raestrup. Circa 500 Meter hinter der Einmündung zur Kreisstraße 3 kam die Radfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache, jedoch ohne Fremdeinwirkung, ins Schlingern. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog die 62-Jährige in eine Unfallklinik. Für die Dauer der circa einstündigen Unfallaufnahme war die K19 voll gesperrt.

