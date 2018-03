Polizei Warendorf / Everswinkel. Wohnungsbrand.

Everswinkel. Wohnungsbrand.

Warendorf - Am 27.03.2018, um 13.30 Uhr führten zwei vergessene Töpfe auf einem eingeschalteten Ceranherd zu einem Brand in einer Küche einer Wohnung auf der Leineweberstraße in Everswinkel. Die 60jährige Bewohnerin konnte mit einer leichten Rauchvergiftung das Gebäude verlassen. Sie wurde mittels Rtw einem Krankenhaus zugeführt. Das Gebäude ist zur Zeit nicht bewohnbar. Derr Brandort wurde beschlagnahmt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Everswinkel gelöscht.

