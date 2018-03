Polizei Warendorf / Kreis Warendorf. Fahrzeugführer ...

Kreis Warendorf. Fahrzeugführer kontrolliert - mehrere Strafverfahren eingeleitet

Warendorf - Am vergangenen Wochenende kontrollierte die Polizei mehrere Fahrzeugführer und leite gegen sie Strafverfahren ein.

Bereits am Freitagnachmittag (9.3.2018) hielten Einsatzkräfte einen 21-jährigen Autofahrer auf der Dr.-Hans-Kluck-Straße in Warendorf an. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Warendorfer unter Rauschgifteinfluss gefahren sein könnte. Sie führten einen Drogenvortest durch, der positiv verlief. Daraufhin nahmen die Polizisten den jungen Mann mit in ein Krankenhaus, wo sie ihm eine Blutprobe entnehmen ließen.

Am Samstag, 10.3.2018, gegen 10.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 36-jährigen Autofahrer auf der Milter Straße in Warendorf. Aufgrund körperlicher Reaktionen erhärtete sich der Verdacht, dass der Warendorfer unter Drogeneinfluss den Pkw fuhr. Auch hier verlief ein Drogenvortest positiv, so dass dem 36-Jährigen ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde.

In der Nacht zu Sonntag (11.3.2018) überprüften Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr, einen Fahrzeugführer auf der Bahnhofstraße in Telgte. Aus dem mit fünf Personen besetzten Auto nahmen die Beamten deutlichen Marihuanageruch wahr. Bei der Durchsuchung des Pkws sowie der Beifahrer fanden die Polizisten kleine Mengen Rauschgift. Ein Drogenvortest ergab, dass der 20-jährige Fahrer unter Rauschgifteinfluss stand. Die Beamten ließen dem Ostbeveraner eine Blutprobe entnehmen und leiteten gegen ihn sowie zwei je 21-jährige Mitfahrer Strafverfahren ein.

Am Nachmittag, gegen 16.10 Uhr, fiel Zeugen ein 36-jähriger Autofahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der Straße Münstertor in Telgte auf. Die informierte Polizei nahm das von dem Beschuldigten benutzte Auto in der Telgter Innenstadt auf. Die Einsatzkräfte versuchten den 36-Jährigen mit dem elektronischen Anhaltesignal des Streifenwagens zum Stopp zu bewegen. Erst mit dem zusätzlichen Einsatz der Hupe und des Blaulichts reagierte der Slowake. Die Beamten ließen den Mann einen Atemalkoholtest durchführen, der mit 2,9 Promille eindeutig war. Folglich nahmen die Einsatzkräfte den Autofahrer mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie seinen Führerschein sowie vorübergehend den Fahrzeugschlüssel sicher.

