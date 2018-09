Polizei Warendorf / Kreis Warendorf. sicher.mobil.leben - ...

Kreis Warendorf. "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick", Handy-Nutzer im Visier der Polizei

Warendorf - Die Kreispolizeibehörde Warendorf beteiligte sich heute an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick". An den 30 Kontrollstellen im Kreis überprüften die Einsatzkräfte 155 Fahrzeugführer. Dabei stellten sie 56 Verstöße wegen der Nutzung elektronischer Geräte und 52 andere Verstöße fest. Hierbei handelt es sich um häufig um das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, zweimaL wurde das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage nicht beachtet. Die Nutzung von elektronischen Geräten, insbesondere Smartphones, durch Fahrzeugführende birgt erhebliche Risiken und Gefahren für den Straßenverkehr. Ablenkung im Straßenverkehr stellt eine immer größer werdende Unfallgefahr dar. Im Durchschnitt verfasst jeder sechste Autofahrer Textnachrichten und jeder vierte bedient sein Navigationsgerät während der Fahrt. Bei 50 Stundenkilometern fährt ein Auto in nur einer Sekunde rund 14 Meter. Der Zwei-Sekunden-Blick auf das Display bei einer Fahrt mit 50 km/h bedeutet also fast 30 Meter im Blindflug. Diese Ablenkung kann lebensgefährlich sein. Die breite und öffentliche Aktion soll das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer auf die Gefährlichkeit durch die Nutzung mobile Geräte lenken. Dieses Ziel soll durch regelmäßige Kontrollen auch außerhalb eines Aktionstages erreicht werden. Durch die Möglichkeit, zu jeder Zeit und an jedem Ort mit einer Kontrolle rechnen zu müssen, soll auf das Verhalten der Fahrzeugführer eingewirkt werden.

