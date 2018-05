Polizei Warendorf / Neubeckum. Drei Personen nach ...

Neubeckum. Drei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf - Am Samstag, 12.05.18 um 13:41 Uhr befuhr eine 24jährige Frau aus Ennigerloh mit ihrem Pkw VW die Ennigerloher Straße aus Neubeckum kommend in Richtung Ennigerloh. Beim Versuch, nach links in die Ennigerstraße abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines entgegenkommenden 72Jährigen aus Beckum. Dieser war mit seinem Pkw Ford auf der Ennigerloher Straße in Richtung Neubeckum unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie ein 72jähriger Beifahrer im Ford leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35000 Euro.

