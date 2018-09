Polizei Warendorf / Oelde. Brandstiftung im Bahnhof, Zeugen gesucht

Oelde. Brandstiftung im Bahnhof, Zeugen gesucht

Warendorf - Ein bislang unbekannter Täter entzündete am Samstag, den 22.09.2018, zwischen 01.00 Uhr und 01.15 Uhr, in der öffentlichen Herrentoilette am Oelder Bahnhof einen Mülleimer. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Die Feuerwehr Oelde löschte den Brand und konnte so ein Ausbreiten verhindern. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

