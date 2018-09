Polizei Warendorf / Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf - Zwischen Mittwoch, 19.09.2018, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 20.09.2018, 16.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße In der Geist in Oelde ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Hier durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten unerkannt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mil an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

