Polizei Warendorf / Oelde. Ladendiebstahl mit Folgen

Oelde. Ladendiebstahl mit Folgen

Warendorf - Am Dienstag, 6.11.2018, begingen zwei Männer gegen 17.50 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Warendorfer Straße in Oelde. Bei der Überprüfung der 38 und 41 Jahre alten Tatverdächtigen und eines 28-jährigen Begleiters stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen zwei von ihnen Haftbefehle vorlagen. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den 38-Jährigen und den 28-jährigen Gelsenkircherner vorläufig fest.

Der Jüngere konnte die ausstehende Ersatzfreiheitsstrafe durch Zahlung der ausstehenden Summe entgegehen. Das traf für den 38-Jährigen nicht zu. Die zugesicherte Zahlung blieb bis in den Nachmittag aus, so dass Polizisten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

