Polizei Warendorf / Oelde-Lette - 2 leicht Verletzte bei ...

Oelde-Lette - 2 leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf - POLWAF; 22.03.18

Eine 52-jährige aus Herzebrock-Clarzholz fuhr am 22.03.18, gegen 15:02 Uhr auf der Wilhelm-Cordes-Straße (Kreisstraße 9) Richtung Lette. Zeitgleich fuhr eine 37-jährige aus Oelde die Oststraße aus Richtung Oelde kommend in Richtung Lette. Als die 37-jährige die Wilhelm-Cordes-Straße mit ihrem VW überqueren wollte, übersah sie die herannahende 52-jährige mit dem Peugeot. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich beide Fahrerinnen leicht und wurden in ein Oelder Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

