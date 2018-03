Polizei Warendorf / Oelde. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall ...

Oelde. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf - Tödliche Verletzungen erlitt am Sonntag, 11.03.2018, gegen 13:35 Uhr, ein 53-jähriger Beckumer bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder auf der Landstraße 792 zwischen Oelde und Ennigerloh.

Der 53-jährige Beckumer befuhr mit einem Motorrad mit Beiwagen die Landstraße 792 von Ennigerloh in Fahrtrichtung Oelde und geriet ausgangs einer scharfen Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte er auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Krad eines 53-jährigen Fahrers aus Herzebrock-Clarholz zusammen.

Bei dem Zusammenprall der Motorräder gerieten diese in Brand. Der 53-jährige Beckumer erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz intensiver ärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle verstarb. Der 53-jährige Motorradfahrer aus Herzebrock-Clarholz erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte an der Unfallstelle erst versorgt und mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Das entstandene Feuer wurde durch die eingesetzte Feuerwehr der Löschzüge aus Ennigerloh und der Hoest schnell gelöscht.

Für die Rettungsmaßnahmen und die umfangreiche Unfallaufnahme war die Landstraße 792 zwischen Oelde und Ennigerloh für etwa drei Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

