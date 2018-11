Polizei Warendorf / Oelde. Ohne Führerschein und offensichtlich ...

Oelde. Ohne Führerschein und offensichtlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Warendorf - Am Mittwoch, 7.11.2018, überprüfte die Polizei gegen 1.45 Uhr einen Autofahrer an der Warendorfer Straße in Oelde. Bei der Kontrolle gab der 34-jährige Ennigerloher an, keinen Führerschein zu besitzen. Da die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann feststellten, ließen sie den Fahrzeugführer einen Drogenvortest durchführen. Dieser verlief positiv, so dass die Einsatzkräfte den Ennigerloher zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache nahmen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw