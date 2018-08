Polizei Warendorf / Oelde - PKW brennt nach Verkehrsunfall, 1 ...

Oelde - PKW brennt nach Verkehrsunfall, 1 Person verletzt

Warendorf - Am 16.08.18, gegen 20:15 Uhr kam es in Oelde auf der Möhlerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 37-jähriger fuhr auf der Möhlerstraße aus Richtung Herzebrock kommend in Richtung Oelde. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Der PKW fing Feuer und brannte aus. Der 37-jährige aus Gütersloh konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Gütersloh gebracht. Der ausgebrannte PKW wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 4000,- Euro.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw