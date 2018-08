Polizei Warendorf / Oelde. PKW fährt auf Krad auf

Oelde. PKW fährt auf Krad auf

Warendorf - Ein 18-jähriger Mann aus Oelde befuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Rhedaer Straße, aus Rheda- Wiedenbrück kommend, in Richtung Oelde. Er beabsichtigte, nach links in die Wiedenbrücker Straße einzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 20-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Kleinkraftrades auf. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

