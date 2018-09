Polizei Warendorf / Oelde - PKW-Fahrer nach Alleinunfall schwer ...

Oelde - PKW-Fahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf - Am 14.09.2018 kam es gegen 17:36 Uhr auf der Vellerner Straße in Oelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 23-jähriger Oelder fuhr mit seinem Smart auf der Vellerner Straße. Aus bisher unbekannten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die dortige Bankette bis in den Graben. Der Fahrzeugführer rutschte ungefähr 100 Meter durch den Graben. Zum Schluss lenkte er wieder Richtung Fahrbahn und kam dort zum Stillstand. Der Oelder wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus nach Hamm gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000,- Euro.

