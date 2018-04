Polizei Warendorf / Oelde. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Oelde. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Warendorf - Als ein 41jähriger Mann aus Oelde am Freitag, 27.04.2018, um 17:15 Uhr einen Radweg an der Warendorfer Straße in Oelde queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 83jährigen Radfahrerin aus Oelde. Diese war auf dem Radweg an der Warendorfer Straße in Richtung Lette unterwegs und konnte dem Fußgänger nicht mehr ausweichen. Bei der Kollision stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht, der Fußgänger blieb unverletzt.

