Polizei Warendorf / Oelde. Rollerfahrer schwer verletzt

Oelde. Rollerfahrer schwer verletzt

Warendorf - Ein Rollerfahrer verletzte sich am Montag, 23.4.2018, gegen 12.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Harkort-Straße in Oelde schwer.

Der 56-jährige Beckumer befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Friedrich-Harkort-Straße in Richtung Warendorfer Straße. An der Einmündung zur Hedwigstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto eines 42-Jährigen. Der Oelder wollte mit seinem Pkw von der Hedwiggstraße nach rechts in die Friedrich-Harkort-Straße abbiegen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Beckumer und zog sich die schweren Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.800 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass für den Roller des Beckumers kein Versicherungsschutz besteht.

