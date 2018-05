Polizei Warendorf / Oelde. Senior durch vermeintlichen ...

Oelde. Senior durch vermeintlichen "Bekannten" bestohlen

Warendorf - Am Mittwoch, 2.5.2018, sprach ein vermeintlicher "Bekannter" gegen 9.00 Uhr, einen Senior auf dem Vicarie-Platz in Oelde an. Der Unbekannte bat um Geld, was ihm der Oelder jedoch nicht geben wollte. Dennoch öffnete der 89-Jährige seine Geldbörse, aus der der Tatverdächtige Bargeld entwendete. Des weiteren stahl er aus dem Handschuhfach des Autos des Geschädigten noch Ausweise.

Der Gesuchte ist etwa 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Figur und ist südländischen Typs. Der Tatverdächtige sprach deutsch mit Akzent und war mit einer blauen Jeans sowie einem grauen Pullover bekleidet.

Wer hat die Situation auf dem Vicarie-Platz beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

