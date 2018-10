Polizei Warendorf / Oelde-Stromberg. Radfahrerin bei ...

Oelde-Stromberg. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf - Am Montag, 08.10.2018, um 15.10 Uhr, ereignete sich auf der Straße Zur Marburg in Oelde-Stromberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Der 79jährige Pkw-Führer aus Stromberg befuhr die Straße Zur Marburg und beabsichtigte in eine Zubringerstraße einzubiegen. Ihm entgegen kam eine 55jährige Oelderin auf ihrem Rennrad. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen den beiden Beteiligten. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Radfahrerin verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Stromberger Pkw-Führer erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

