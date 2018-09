Polizei Warendorf / Oelde-Stromberg. Rennradfahrer bei ...

Oelde-Stromberg. Rennradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 20.09.2018, um 18.40 Uhr, auf der Tollstraße in Oelde-Stromberg ereignete, verletzte sich ein 56-jähriger Rennrad-Fahrer schwer. Er befuhr in einer Gruppe von mehreren Rennradfahrern die Tollstraße in Fahrtrichtung Langenberg. Hierbei geriet der 56-Jährige mit seinem Rad auf den Grünstreifen und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

