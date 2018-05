Polizei Warendorf / Oelde-Stromberg. Zusammenstoß zwischen Pkw ...

Oelde-Stromberg. Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad -Kradfahrer verletzt-

Warendorf - Eine 22-jährige Osnabrückerin befuhr mit einem Klein-Lkw am 05.05.2018 gegen 12:25 Uhr die Straße Cöllentrup aus Richtung Wadersloher Straße kommend und beabsichtigte nach links in eine Hauszufahrt abzubiegen. Sie übersah dabei einen 18-jährigen Kradfahrer aus Langenberg, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich. Mit dem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verbleiben musste.

