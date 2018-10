Polizei Warendorf / Oelde, Sürlandweg, Unbekannter zerkratzt ...

Oelde, Sürlandweg, Unbekannter zerkratzt mehrere PKW

Warendorf - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Freitag, 05.10.2018 auf Samstag, 06.10.2018 in Oelde auf dem Sürlandweg vier geparkte PKW. An drei Fahrzeugen wurde die komplette rechte Fahrzeugseite, an einem vierten PKW die komplette linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Sürlandwegs gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oelde unter der Telefonnummer 02522-9150 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

