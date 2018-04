Polizei Warendorf / Oelde. Technischer Defekt dürfte Brand ...

Oelde. Technischer Defekt dürfte Brand verursacht haben Ergänzung zur Pressemitteilung vom 19.4.2018, 13:30 Uhr

Warendorf - Ein technischer Defekt dürfte den Brand in einer Garage an der Von-Manger-Straße in Oelde, am Donnerstagvormittag (19.4.2018), verursacht haben. Das in dem Nebengebäude ausgebrochene Feuer breitete sich bis auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses aus. Bei dem durch die Feuerwehr gelöschte Brand verletzte sich eine Person leicht. Den an den Gebäuden entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw