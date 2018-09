Polizei Warendorf / Oelde. Unbekannter entfachte Brand in einer ...

Oelde. Unbekannter entfachte Brand in einer Mülltonne

Warendorf - Am 10.09.2018 gegen 23:30 Uhr setzte ein bislang unbekannter Täter den Inhalt einer Mülltonne, Am Stromberger Tor, vor einer dortigen Gaststätte, in Brand und flüchtete anschließend in Richtung Stromberger Str. Der Brand konnte durch das Personal der Gaststätte schnell gelöscht werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, 40 - 50 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

