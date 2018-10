Polizei Warendorf / Oelde. Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Oelde. Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Warendorf - Am Samstag, 27.10.2018, kam es zwischen 12.45 Uhr und 14.00 Uhr an der Konrad-Adenauer-Allee in Oelde zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen Volvo aus dem Kreis Kleve, der auf derm Parkplatz des Vier-Jahreszeiten-Parks stand an der hinteren linken Seite. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

