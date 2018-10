Polizei Warendorf / Oelde. Unfallverursacherin flüchtete trotz ...

Oelde. Unfallverursacherin flüchtete trotz Ansprache

Warendorf - Trotz einer Ansprache einer Zeugin flüchtete die Verursacherin eines Verkehrsunfalls, der sich Samstag, 29.9.2018, gegen 13.10 Uhr, auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Oelde, In der Geist ereignete. Die 50-jährige Oelderin notierte sich das Kennzeichen und konnte die Verursacherin beschreiben. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen an der Halteranschrift führten zu einer 40-jährigen Oelderin, die zugab den Verkehrsunfall verursacht zu haben.

