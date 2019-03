Polizei Warendorf / Oelde. Verkehrsunfall mit Flucht

Oelde. Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf - Am Freitag, 22.03.2019, zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Oelde die Goethestraße. Vermutlich bei einem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Goethestraße geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Oelde unter der Telefonnummer 02522-9150 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

