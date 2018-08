Polizei Warendorf / Oelde. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Oelde. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Warendorf - Am 19.08.2018 gegen 21:40 Uhr, befand sich ein 43-Jähriger aus Oelde mit seinem Pkw auf einem Tankstellengelände "In der Geist". Bei laufendem Motor stand er mit seinem Pkw zunächst. Dieser setzte sich jedoch plötzlich in Bewegung und stieß gegen einen parkenden Pkw. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw