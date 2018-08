Polizei Warendorf / Oelde. Von-Galen-Straße und Im ...

Oelde. Von-Galen-Straße und Im Kapellengarten, Papiertonnen angezündet

Warendorf - Unbekannte Täter setzten am Dienstag, 28.08.2018, in Oelde mehrere Papiertonnen in Brand.

Gegen 21.31 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Von-Galen-Straße gerufen. Hier wurden zwei zur Abholung an der Straße bereitgestellten Papiertonnen in Brand gesetzt. Die Tonnen verbrannten komplett, durch das geschmolzene Plastik wurde ebenfalls eine angrenzende Gabionenwand in Mitleidenschaft gezogen.

Kurze Zeit später, gegen 21.38 Uhr, brannten auf der Straße Im Kapellengarten insgesamt sechs bereitgestellte Papiertonnen nieder, ein Zaunelement wurde beschädigt.

Angaben zur Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich Von-Galen-Straße sowie Im Kapellengarten gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oelde unter der Telefonnummer 02522-9150 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

