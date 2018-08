Polizei Warendorf / Oelde - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und ...

Oelde - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger, 2 Personen verletzt

Warendorf - Am 14.08.2018, gegen 08:24 Uhr kam es auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz in Oelde an der Werner-Habig-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Radfahrer aus Oelde befuhr den Parkplatz und bemerkte zu spät, dass ein 45-jähriger Fußgänger seinen Weg kreuzte und kollidierte mit ihm. Beide Beteiligten kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzten sich. Der 53-jährige Oelder wurde leicht verletzt, der 45-jährige Fußgänger aus Paderborn wurde schwer verletzt. Die Beteiligten suchten selbstständig ein Krankenhaus in Oelde auf. Der Oelder konnte dies nach Behandlung entlassen, der Paderborner verblieb stationär.

