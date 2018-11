Polizei Warendorf / Oelde. Zusammenstoß zwischen Radfahrer und PKW

Oelde. Zusammenstoß zwischen Radfahrer und PKW

Warendorf - Ein 21-jähriger Oelder fuhr am Sonntag, 25.11.2018, gegen 16.20 Uhr, mit seinem unbeleuchteten Fahrrad in Oelde auf dem nördlichen Radweg des Mühlenwegs in Richtung Warendorfer Straße. Beim Überqueren des Mühlenwegs kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 32-Jährigen aus Oelde, die auf dem Mühlenweg in gleicher Richtung fuhr. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 21-Jährigen festgestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 1.580 Euro.

