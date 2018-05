Polizei Warendorf / Oelde - Zusammenstoß zwischen zwei PKW, ...

Oelde - Zusammenstoß zwischen zwei PKW, zwei Personen leicht verletzt

Warendorf - Am 30.05.18, gegen 15:50 Uhr kam es in Oelde auf der Straße Zum Sundern zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 25-jährige aus Selb fuhr die Straße Zum Sundern in Richtung Zum Landhagen. In Höhe der Straße Goldbrink, beabsichtigt die 25-jährige nach links in die Straße Goldbrink einzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 54-jährige Oelderin die Straße Zum Sundern in Richtung Berliner Ring. Die 25-jährige biegt nach links in den Goldbrink und übersieht die Oelderin. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 4500,- Euro. Die beiden Beteiligten werden leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Oelde gebracht.

