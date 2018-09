Polizei Warendorf / Ostbevern. Auffahrunfall mit einem ...

Ostbevern. Auffahrunfall mit einem verletzten Pkw-Fahrer

Warendorf - Am Donnerstag, 06.09.2018, um 16:05 Uhr, ereignete sich auf der Straße Loburg in Ostbevern ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 28jähriger Mann aus Glandorf befuhr mit seinem Pkw die Straße Loburg hinter dem Pkw eines 29jährigen Mannes aus Sassenberg in Richtung Glandorf. Als der voraus fahrende Sassenberger sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste, konnte der 28jährige Glandorfer eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Pkw-Fahrer aus Sassenberg leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

