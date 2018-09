Polizei Warendorf / Ostbevern, Bundesstraße 51/Wirtschaftsweg ...

Ostbevern, Bundesstraße 51/Wirtschaftsweg Schirl, Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf - Am Freitag, 28.09.2018, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Ostbeveraner mit seinem Traktor die Bundesstraße 51 in Richtung Glandorf. In Höhe des Wirtschaftsweges "Schirl", kurz vor der Landesgrenze, beabsichtigte er nach links abzubiegen. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus Glandorf fuhr mit ihrem PKW in gleicher Richtung hinter dem Traktor her. Die 24-Jährige bemerkte den Traktor offenbar zu spät und fuhr auf ihn auf. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus nach Warendorf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 8.500 Euro. Die B51 war für etwa eine Stunde für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.

