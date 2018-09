Polizei Warendorf / Ostbevern - Einbruch in Jugendwerk

Ostbevern - Einbruch in Jugendwerk

Warendorf - In In der Zeit zwischen 20:00 Uhr am 19.09.2018 und 14:15 Uhr am 20.09.2018 haben sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu dem Kinder und Jugendwerk am Lienener Damm in Ostbevern verschafft. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude. Im Gebäude entwendeten sie eine Spielekonsole, einen PC, eine Tastatur und Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie durch eine Brandschutztür in unbekannte Richtung.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw