Polizei Warendorf / Ostbevern. Fahrzeugführerin schwer verletzt

Ostbevern. Fahrzeugführerin schwer verletzt

Warendorf - Eine schwer verletzte Fahrzeugführerin, zwei stark beschädigte Autos und ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, am Donnerstag, 15.3.2018, 15.20 Uhr, auf dem Lienener Damm in Ostbevern.

Eine 19-jährige Ostbevernerin befuhr mit ihrem Auto die Straße Dorfbauerschaft und bog nach rechts auf den Liener Damm in Richtung Kattenvenne ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 51-jährigen Lienenerin. Diese befuhr die K 34 in Richtung Kattenvenne und versuchte noch auszuweichen, um einen Unfall zu verhinden. Bei dem Zusammenstoß verletze sich die 19-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

