Polizei Warendorf / Ostbevern, Ladbergener Straße, ...

Ostbevern, Ladbergener Straße, Zigarettenautomat aufgebrochen

Warendorf - Am Donnerstag, 19.04.2018, gegen 19:45 Uhr, wurde die Polizei über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Ostbevern an der Ladbergener Straße/Schmedehausener Straße informiert. Das Geldmünzenfach des Automaten war leer, es befanden sich lediglich noch zwei Schachteln Zigaretten im Automaten. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt, ebenso die Höhe des erlangten Bargeldes und der Menge an erbeuteten Zigaretten. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

