Polizei Warendorf / Ostbevern. Motorradfahrer bei ...

Ostbevern. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf - Am Samstag, 18.08.2018, um 12.10 Uhr, ereignete sich auf der Straße Loburg in Ostbevern ein Vekehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Die Beiden befuhren hintereinander die B51 von Ostbevern in Richtung Glandorf, als der vorausfahrende 20jährige Kradfahrer aus Emsdetten auf ein Tankstellengelände einbiegen wollte. Der nachfolgende 23jährige Mann aus Lüdinghausen bemerkte dies erst so spät, dass er eine Kollision zwischen den beiden Motorrädern nicht mehr verhindern konnte. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 20jährige Kradfahrer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

