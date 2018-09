Polizei Warendorf / Ostbevern. Opel Astra nach Unfall flüchtig

Ostbevern. Opel Astra nach Unfall flüchtig

Warendorf - Am Donnerstag, 20.09.2018, ereignete sich gegen 20.00 Uhr, in der Bauernschaft Schirl in Ostbevern eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Schirl in Fahrtrichtung Ostbevern. Hierbei kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmasten. Dieser wurde hierdurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Kurze Zeit darauf hielt er mit seinem Pkw an, riss den Stoßfänger von seinem Pkw, entfernte das Kennzeichen und warf die übrigen Teil weg. Auf Grund von auslaufenden Betriebsflüssigkeiten konnten die Einsatzkräfte den weiteren Fluchtweg über die Schulstraße, die Bahnhofstraße bis zum Prozessionsweg verfolgen. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich um einen schwarzen Opel Astra. Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw