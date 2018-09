Polizei Warendorf / Ostbevern. Pkw und Kennzeichendiebstahl

Ostbevern. Pkw und Kennzeichendiebstahl

Warendorf - In der Nacht zu Samstag, 22.09.2018, stahlen unbekannte Täter einen Pkw Audi Q7 von dem Gelände eines Autohauses auf der Straße Loburg in Ostbevern. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Von diesem stahlen sie einen nicht zugelassenen grauen Audi Q7. Offensichtlich dieselben Täter stahlen zuvor in unmittelbarer Nähe von einem Pkw die Kennzeichen WAF-CG 368. Diese Kennzeichen brachten die Täter vermutlich an den gestohlenen Pkw an und flüchteten unerkannt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

