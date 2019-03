Polizei Warendorf / Ostbevern - Raub auf Tankstelle

Ostbevern - Raub auf Tankstelle

Warendorf - Am 17.03.2019, gegen 18.00 Uhr kam es in Ostbevern auf der Raiffeisenstraße zu einem Raub auf eine Tankstelle. Gegen 18.00 Uhr wurde die Tankstelle durch eine unbekannte männliche Person betreten. Die Person forderte vom anwesenden Angestellten unter Vorhalt einer Schußwaffe die Herausgabe des Geldes. Daraufhin übergab der Angestellte dem Täter die Tageseinnahmen im 5-stelligen Eurobereich aus der Kasse. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort in Richtung Osten.

Der Täter war um die 20 Jahre alt, 1,85 m groß und hellhäutig. Er sprach fließend Deutsch. Zur Tatzeit war er bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Pullover. Darüber trug er eine olivfarbene Jacke. Er hatte ein schwarzes Tuch über Mund und Nase gezogen. Das Geld wurde in einem mitgebrachten weißen Stoffbeutel transportiert.

Die Polizei benötigt ihre Hilfe. Wer hat rund um die Tatzeit im Bereich des Gewerbegebietes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw